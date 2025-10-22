Kuş gribi geri mi döndü? Yetkililer alarma geçti!

Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (FAVV-AFSCA), ülkedeki 2 çiftlikte kuş gribi tespit edilmesi nedeniyle kümes hayvanlarını kapalı alanlarda tutma zorunluluğunun getirildiğini duyurdu.

Belga ajansının haberine göre, ülkede ticari olarak işletilen ve hobi amaçlı kurulan 2 farklı çiftlikte kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

Kuş gribine bağlı ilk insan ölümü gerçekleşti! 3 yaşındaki kız hayatını kaybettiKuş gribine bağlı ilk insan ölümü gerçekleşti! 3 yaşındaki kız hayatını kaybetti

FAVV-AFSCA, "H5N1" türü kuş gribi nedeniyle ülke genelinde çiftliklerde kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulma zorunluluğunun yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Konu hakkında açıklama yapan Belçika Başbakan Yardımcısı, Çalışma Bakanı ve Tarım Bakanı David Clarinval, kuş gribinin tavuk çiftlikleri ve ülke ekonomisi için "ciddi tehdit" oluşturduğunu belirterek, "Hayvanlarımızı korumak ve virüsün yayılmasını önlemek için en iyi yol, zorunlu barınak uygulaması gibi önleyici tedbirler almaktır." ifadesini kullandı.

Clarinval, kümes hayvanı yetiştiricilerini FAVV-AFSCA tarafından duyurulan tedbirlere uymaya çağırdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

