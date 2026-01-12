Trump'tan sonra Netanyahu'dan da İran açıklaması: Sivil kıyımını kınıyormuş…

Trump'tan sonra Netanyahu'dan da İran açıklaması: Sivil kıyımını kınıyormuş…
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik müdahale sinyali verdiği açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan da bir açıklama geldi. Netanyahu, İsrail’in İran’daki süreci yakından takip ettiğini ve suçsuz sivillere yönelik kitlesel kıyımları kınadıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara yönelik açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da konuya ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, Bakanlar Kurulu toplantısında İran’da 16 gündür devam eden protestolara ilişkin Tel Aviv yönetiminin süreci yakından takip ettiğini ve protestoların tüm ülkeye yayıldığını ifade etti.

israil.png

SİVİLLERE YÖNELİK KIYIMLARI KINIYORMUŞ!

Netanyahu, İsrail toplumunun İranlıların sergilediği cesareti takdirle karşıladığını söylerken İsrail’in İran halkının özgürlük arayışının arkasında durduğunu kaydetti.

Trump müdahale sinyali vermişti: İran'dan yanıt geldiTrump müdahale sinyali vermişti: İran'dan yanıt geldi

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı insanlık dramı tüm dünyada bilinirken Netanyahu, İran'da suçsuz sivillere yönelik kitlesel kıyımları kınadıklarını bildirdi. İran halkının maruz kaldığı baskıdan kısa süre içinde kurtulacağını söyleyen Netanyahu, beklenen o günün gelmesiyle birlikte iki ülkenin tekrar birbirine bağlı müttefikler haline geleceğini savundu.

ran.jpg

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Donald Trump, ABD’nin Venezuela’ya saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu rehin almasının ardından yaptığı açıklamalarla bütün dünyayı tedirgin etmişti. Grönland, Küba, İran, Kolombiya gibi ülkelere tehditler yağdıran Trump’tan, İran’a yönelik bir müdahale sinyali gelmişti.

İran’daki gösterilerde 116 kişi hayatını kaybetti! Trump'tan müdahale sinyali geldiİran’daki gösterilerde 116 kişi hayatını kaybetti! Trump'tan müdahale sinyali geldi

Açıklamasında, İran'daki protestolarla ilgili Washington’un destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Trump, “İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar ÖZGÜRLÜĞÜ arıyor. ABD yardım etmeye hazır!!!” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak:DHA

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Dünya
Son dakika | İran: Ülkedeki protestolar tamamen kontrol altında
Son dakika | İran: Ülkedeki protestolar tamamen kontrol altında
Ünlü yazar hayatını kaybetti: Kitapları 70 milyondan fazla satmıştı
Ünlü yazar hayatını kaybetti: Kitapları 70 milyondan fazla satmıştı
Trump'ın tehditlerine Küba'dan yanıt geldi!
Trump'ın tehditlerine Küba'dan yanıt geldi!