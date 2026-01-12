Trump'tan sonra Netanyahu'dan da İran açıklaması: Sivil kıyımını kınıyormuş…

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki protestolara yönelik açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da konuya ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, Bakanlar Kurulu toplantısında İran’da 16 gündür devam eden protestolara ilişkin Tel Aviv yönetiminin süreci yakından takip ettiğini ve protestoların tüm ülkeye yayıldığını ifade etti.

SİVİLLERE YÖNELİK KIYIMLARI KINIYORMUŞ!

Netanyahu, İsrail toplumunun İranlıların sergilediği cesareti takdirle karşıladığını söylerken İsrail’in İran halkının özgürlük arayışının arkasında durduğunu kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Gazze Şeridi'nde sivillerin yaşadığı insanlık dramı tüm dünyada bilinirken Netanyahu, İran'da suçsuz sivillere yönelik kitlesel kıyımları kınadıklarını bildirdi. İran halkının maruz kaldığı baskıdan kısa süre içinde kurtulacağını söyleyen Netanyahu, beklenen o günün gelmesiyle birlikte iki ülkenin tekrar birbirine bağlı müttefikler haline geleceğini savundu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Donald Trump, ABD’nin Venezuela’ya saldırarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu rehin almasının ardından yaptığı açıklamalarla bütün dünyayı tedirgin etmişti. Grönland, Küba, İran, Kolombiya gibi ülkelere tehditler yağdıran Trump’tan, İran’a yönelik bir müdahale sinyali gelmişti.

Açıklamasında, İran'daki protestolarla ilgili Washington’un destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Trump, “İran, belki de daha önce hiç olmadığı kadar ÖZGÜRLÜĞÜ arıyor. ABD yardım etmeye hazır!!!” ifadelerini kullanmıştı.