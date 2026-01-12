İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği bir dizi saldırıyla bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Lübnan makamları saldırılarda bir kişinin öldüğünü açıklarken, İsrail ordusu operasyonun bir Hizbullah mensubuna ve örgütün altyapısına yönelik olduğunu duyurdu.

Saldırıların zamanlaması dikkat çekti. Lübnan ordusu, sadece birkaç gün önce, Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah'ı silahsızlandırma işlemini -ülke çapındaki planın ilk aşaması olarak- tamamladığını açıklamıştı. Ancak İsrail, bu çabaları "yetersiz" bulduğunu belirtmişti.

BİNT JBEİL'DE ARAÇ HEDEF ALINDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Güney Lübnan'ın Bint Jbeil kentinde bir araca düzenlenen "İsrail düşman saldırısı" sonucunda bir vatandaşın hayatını kaybebettiğini bildirdi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, 2024 sonlarında bir yılı aşkın süren çatışmaları sonlandırmak amacıyla imzalanan ateşkesi ihlal etmekle suçladığı bir Hizbullah üyesini vurduğunu iddia etti. Ordu açıklamasında, "Kısa bir süre önce, Hizbullah'ın ateşkes mutabakatını sürekli ihlal etmesine yanıt olarak, Bint Jbeil bölgesinde bir Hizbullah teröristi vurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

10'DAN FAZLA HAVA SALDIRISI VE TAHLİYE UYARISI

Gerilim sadece tek bir noktayla sınırlı kalmadı. Lübnan resmi haber ajansı NNA, "İsrail savaş uçaklarının" Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan Kfar Hatta kasabasına 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Ajans, binalarda ciddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

İsrail ordusu, Kfar Hatta için önceden bir tahliye uyarısı yayınlamış ve ardından "çeşitli bölgelerdeki Hizbullah altyapısının vurulduğunu" duyurmuştu. Ordu daha sonra, Hizbullah'a ait silah depolamak için kullanılan bir yeraltı tesisinin de hedef alındığını açıkladı.

İsrail hapishanesinde bir Gazzeli daha hayatını kaybetti

ATEŞKES SONRASI BİLANÇO: 300 ÖLÜ

İsrail ve Lübnan arasında 2024 yılında bir ateşkes imzalanmış olmasına rağmen, İsrail Lübnan'ı hedef almaya devam ediyor. Ayrıca İsrail, güvenliği için gerekli olduğunu öne sürerek Güney Lübnan'daki beş bölgede asker bulundurmayı sürdürüyor.

Anlaşmanın imzalanmasından bu yana İsrail saldırılarında Lübnan'da 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun operasyonlarında sadece Hizbullah altyapısını değil, Hamas hedeflerini de vurduğu belirtiliyor.

NETANYAHU: ÇABALAR YETERSİZ

Lübnan ordusu, devlet dışı grupların elindeki silahların kontrol altına alınması için çalışmaların süreceğini belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden sert bir açıklama geldi.

Ordunun operasyonuna destek veren Başbakanlık ofisi, ateşkesin "Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılmasını açıkça şart koştuğunu" hatırlattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan hükümeti ve silahlı kuvvetlerinin bu yöndeki çabaları cesaret verici bir başlangıçtır ancak Hizbullah'ın İran desteğiyle yeniden silahlanma ve terör altyapısını yeniden inşa etme çabaları göz önüne alındığında, bu adımlar yeterli olmaktan uzaktır."

Hizbullah kanadı ise silahsızlanmayı reddederek, İsrail'in ateşkes anlaşması kurallarını ihlal etmeye devam ettiğini savunuyor.