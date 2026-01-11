İsrail hapishanesinde bir Gazzeli daha hayatını kaybetti

İsrail hapishanesinde bir Gazzeli daha hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Filistin Kurtuluş Örgütü, Gazze’den alıkonulan 67 yaşındaki kronik kalp hastası Hamza Abdullah Abdulhadi Advan’ın, İsrail hapishanesinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

FKÖ'ye (Filistin Kurtuluş Örgütü) bağlı Esirler ve Eski Tutuklular İşleri Komisyonu ile Filistinli Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi’nden 67 yaşındaki Hamza Abdullah Abdulhadi Advan, 9 Eylül 2025’te İsrail işgal hapishanelerinde hayatını kaybetti." denildi.

İsrail ordusunun 12 Kasım 2024 tarihinde Gazze’de alıkoyduğu Advan’ın, evli ve dokuz çocuk babası olduğu, çocuklarından ikisinin ise 8 Ekim 2023’ten önce İsrail saldırılarında öldürüldüğü belirtildi.

Kronik kalp hastası olduğu aktarılan Advan'ın, Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail hapishanelerinde "sistematik işkence, açlık, tıbbi ihmal, cinsel saldırı, yoksunluk, aşağılama ve insan onurunu ihlal eden koşullar sonucu hayatını kaybeden yüzden fazla Filistinliden biri olduğu" belirtildi.

Bugüne dek İsrail cezaevlerinde hayatını kaybeden 100’den fazla esirden sadece 87’sinin kimliğinin belirlenebildiği, diğerlerinin zorla kayıp statüsünde olduğu, ayrıca onlarca esirin yargısız infaza maruz kaldığı aktarıldı.

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesten sonra teslim edilen esir cenazelerine ilişkin fotoğrafların, "işgal güçlerinin esirlere karşı sistematik infazlar gerçekleştirdiğinin kanıtı" olduğu belirtildi.

HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİ ESİR SAYISI 87’YE YÜKSELDİ

Advan’ın ölümüyle birlikte Gazze'ye saldırıların başladığı tarihten bu yana kimliği açıklanan hayatını kaybeden Filistinli esir sayısının 87’ye yükseldiği, bunların 51’inin Gazze Şeridi’nden olduğu belirtildi.

Advan'ın ölümünden İsrail makamlarını sorumlu tutan FKÖ, uluslararası topluma, İsrail liderlerini Filistinli esirlere ve Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarından sorumlu tutmak için etkili adımlar atma çağrısı yaptı.

Kaynak:AA

