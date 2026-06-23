42 yıllık market zinciri faaliyetlerine son verdi: Bir devir kapandı

İngiltere'nin önde gelen süpermarket ve perakende şirketlerinden Co-op, 2026 yılına yönelik büyüme planlarını ve yatırım hedeflerini açıklamıştı.

Yapılan bu açıklamanın ardından şirketten flaş bir hamle geldi.

42 YILLIK ŞUBE FAALİYETLERİNE SON VERDİ

İngiltere’nin Somerset bölgesine bağlı Minehead kasabasında, The Avenue üzerindeki otobüs terminalinin yakınında 1984 yılından bu yana hizmet veren Co-op mağazası faaliyetlerini sonlandırdı. Yaklaşık 42 yıldır bölge sakinlerinin alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan şube, son müşterilerini ağırlamasının ardından kapılarını kalıcı olarak kapattı.

''KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ''

Şirketten yapılan açıklamada, ''Co-op olarak Minehead topluluğuna Alcombe Road'daki diğer şubemiz üzerinden hizmet vermeye kararlılıkla devam edeceğiz. Ancak, mevcut The Avenue üzerindeki arazimizi, amaca yönelik, modern ve sürdürülebilir yeni bir Co-op mağazası inşa etmek üzere yeniden yapılandırma (kentsel dönüşüm) talebinde bulunmuştuk.

Bu planlama başvurumuzun yerel yönetim tarafından reddedilmesinin ardından, The Avenue'daki mağazamızı kapatmak gibi zor bir kararı almak mecburiyetinde kaldık. Şu anki önceliğimiz, bu şubede görev yapan mesai arkadaşlarımıza tam destek sağlamaktır. İlçe halkına 42 yıldır bize gösterdikleri bitmeyen destek için teşekkür ederiz'' ifadeleri kullanıldı.