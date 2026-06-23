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Halk TV Türkiye ÖSYM duyurdu: Eğitim bilgisi güncelleme süreci başladı

ÖSYM duyurdu: Eğitim bilgisi güncelleme süreci başladı

ÖSYM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için Kurumları İşlemleri Sistemi erişime açıldı.

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ÖSYM duyurdu: Eğitim bilgisi güncelleme süreci başladı
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ÖSYM'nin internet sitesinden 2026-YKS adaylarının eğitim bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinde Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açılmasına ilişkin duyuru yayımlandı.

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KAMU KURUMLARI İŞLEMLERİ SİSTEMİ AÇILDI

Duyuruda, 2026-YKS başvurularında e-Okul'dan eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme, teyit ve okul birinciliği işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi'nin açıldığı bildirildi.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan ÖSYM'ye yapacakları değişiklik veya düzeltme taleplerinin kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruda, "https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan okul müdürlükleri, bu bilgilerini 444 6796 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecekler." bilgisi paylaşıldı. (AA)

ösym

YKS NEDİR, KİMLER GİRER?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), Türkiye'de lise eğitimini tamamlayan öğrencilerin üniversite eğitimi almak amacıyla katıldıkları, ÖSYM tarafından uygulanan merkezi yerleştirme sınavıdır.

Sınava; lise ve dengi okulların son sınıf öğrencileri, lise mezunları ve ön lisans programlarını lisansa tamamlamak isteyen adaylar başvurabilir.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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