30 kişi ölmüştü: Yardım götüren uçak da düştü

ABD'nin Florida eyaletinde, geçen ay etkili olan ve büyük yıkıma yol açan Melissa Kasırgası'nın vurduğu Jamaika'ya yardım malzemesi taşıyan bir uçak kazası yaşandı. Broward bölgesinden havalanan küçük bir uçak, kalkışından sadece dakikalar sonra yakındaki bir gölete düştü.

ABD’deki uçak faciasında ölü sayısı 11’e çıktı

UÇAKTAKİLERİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Yetkililer, kazaya karışan uçaktaki kişi sayısının henüz tam olarak tespit edilemediğini açıkladı. Olay yerinde başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir kişiye ulaşılamadığı bildirildi. Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatılacağı duyuruldu.

MELİSSA KASIRGASI BÜYÜK HASARA YOL AÇMIŞTI

"5. kategori" şiddetinde etkili olan Melissa Kasırgası, Haiti, Jamaika ve Küba'da ciddi can ve mal kayıplarına neden olmuştu. Jamaika Başbakanı Andrew Holness, kasırgada 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve maddi zararın 6 milyar doların üzerinde olduğunu açıklamıştı.