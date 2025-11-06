ABD’deki uçak faciasında ölü sayısı 11’e çıktı

ABD'nin Kentucky eyaletinde, Louisville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından hemen sonra düşen kargo uçağındaki faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı. Kentucky Valisi Andy Beshear, düzenlediği basın toplantısında can kaybının 2 kişi daha artarak 11'e yükseldiğini duyurdu.

"CANLI BULMAYI BEKLEMİYORUZ"

Vali Beshear, "Artık enkaz alanında canlı birini bulmayı beklemiyoruz" ifadesini kullanırken, ölü sayısının 12'ye çıkabileceğini de söyledi. Beshear, şu ana kadar 16 ailenin sevdiklerinin kayıp olduğunu bildirdiğini aktardı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ancak önceliğin artık ilk müdahale ekiplerinin güvenliği olduğunu vurguladı.

UÇAKTA TEHLİKELİ KARGO YOKTU

Kazada 11 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirten Beshear, uçakta çevresel bir tehdit oluşturacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı. Louisville Üniversitesi Sağlık Merkezi'nden yapılan açıklamada ise yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

MOTORDAN ALEVLER ÇIKTIĞI GÖRÜLDÜ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi kargo uçağının kalkış sırasında sol kanadındaki motorundan alevler çıktığı ve havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılarak büyük bir alev topuna dönüştüğü görüldü. Honolulu'ya gitmesi planlanan uçağın düşme nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.