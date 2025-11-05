Dehşet görüntüleri ortaya çıktı! ABD'de düşen kargo uçağı alev alev yandı

Federal Havacılık İdaresi'nin açıklamasına göre UPS kargo firmasının MD-11 uçağı Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki havaalanından kalkıştan kısa bir süre sonra düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

UPS 2976 sefer sayılı uçak, yerel saatle 17:00'den hemen sonra düştü ve Honolulu'daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havaalanı'na gidiyordu.

Kazayı Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile birlikte soruşturan FAA'nın açıklamasına göre. FAA salı günü yaptığı açıklamada, NTSB'nin soruşturmayı yöneteceğini belirtti.

YARALANMALAR VAR

UPS'nin yaptığı açıklamada, uçakta üç mürettebat üyesi bulunduğu ve “Şu anda herhangi bir yaralanma/kaza vakası teyit edilmediği” belirtildi. Daha sonra yetkililer 3 kişinin öldüğünü 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kentucky Valisi Andy Beshear, Louisville havaalanındaki kazadan etkilenen pilotlar, mürettebat ve diğer kişiler için dua etmelerini istedi.

Kazayı doğrulayan bir X gönderisinde şöyle dedi: