Kenya'da uçak düştü: Yabancı turistlerin de aralarına bulunduğu 11 kişi öldü

Yayınlanma:
Kenya’nın başkenti Nairobi’nin yaklaşık 500 kilometre güneyinde düşen uçakta, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya’nın başkenti Nairobi’nin yaklaşık 500 kilometre güneyinde, yabancı turistleri taşıyan hafif uçağın düşmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basın, kazanın Kwale bölgesine bağlı Tsimba Mahallesi’nde meydana geldiğini duyurdu. Bölge Polis Şefi Abdillahi Alio, uçakta bulunan 11 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.aa-20251029-39552770-39552765-kenyada-dusen-ucak-1.jpg​​​​​​​Mombasa Air Safari şirketi, kazaya karışan uçağın içinde 8 Macar, 2 Alman turist ile 1 Kenyalı mürettebatın bulunduğunu bildirdi. Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA) de kazayı doğrulayarak, uçağın “5Y-CCA” tescil numarasıyla kayıtlı olduğunu açıkladı.

aa-20251029-39552770-39552767-kenyada-dusen-ucak-1.jpg

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA ÇAKILDI

KCAA Genel Direktörü Emile Arao, uçağın kalkıştan kısa süre sonra Tsimba yakınlarında yere çakıldığını söyledi.

Kaza bölgesine sevk edilen arama-kurtarma ve havacılık ekipleri, enkaz alanını güvenlik çemberine alarak cesetleri çıkardı, uçuş verilerini koruma altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.aa-20251029-39552770-39552766-kenyada-dusen-ucak.jpg​​​​​​​

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ormanlık bir yamaçta dağılmış uçak parçaları ve gövdeden ayrılmış iniş takımları yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

