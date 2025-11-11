3 milyar dolarlık zarara karşı operasyon

3 milyar dolarlık zarara karşı operasyon
Yayınlanma:
Nijerya ordusu, ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda düzenlediği operasyonlarda 14 kaçak petrol rafinerisini kapatırken, 14 şüpheliyi gözaltına aldı ve 20 bin litre petrol ürününe el koydu. Ülkenin petrol kaçakçılığı nedeniyle 2023'te 3 milyar doların üzerinde kayıp yaşadığı belirtiliyor.

Nijerya, petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, 20 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında ülkenin önemli petrol bölgesi Nijer Deltası'nda düzenlenen operasyonların detaylarını açıkladı.

Trump'tan Nijerya'ya harekat sinyali: Teröristleri yok etmek için...Trump'tan Nijerya'ya harekat sinyali: Teröristleri yok etmek için...

14 KAÇAK RAFİNERİ KAPATILDI

Yapılan açıklamaya göre, operasyonlar sırasında kaçak ham petrolün yasa dışı olarak rafine edildiği 14 ayrı tesis kapatıldı. Bu tesislerde yaklaşık 20 bin litre petrol ürününe el konuldu ve 14 petrol kaçakçısı gözaltına alındı.

Çin'den ABD'ye Nijerya tepkisi: Trump saldırabiliriz demiştiÇin'den ABD'ye Nijerya tepkisi: Trump saldırabiliriz demişti

EKONOMİK KAYIP 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Nijeryalı senatör Ned Nwoko'nun daha önce yaptığı açıklamaya göre, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar nedeniyle ülke ekonomisi 2023 yılında 3 milyar doların üzerinde zarara uğradı. Nijerya, 37 milyar varillik petrol rezerviyle dünyanın en büyük 8. petrol rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde sabotaj, çatışma ve adam kaçırma olayları sıklıkla yaşanıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Dünya
Özel hastaneler için yeni dönem: Artık zorunlu
Özel hastaneler için yeni dönem: Artık zorunlu
Ekvador'da 27 mahkum ölü bulundu: Çete hesaplaşması şüphesi
Ekvador'da 27 mahkum ölü bulundu: Çete hesaplaşması şüphesi