3 milyar dolarlık zarara karşı operasyon

Nijerya, petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, 20 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında ülkenin önemli petrol bölgesi Nijer Deltası'nda düzenlenen operasyonların detaylarını açıkladı.

14 KAÇAK RAFİNERİ KAPATILDI

Yapılan açıklamaya göre, operasyonlar sırasında kaçak ham petrolün yasa dışı olarak rafine edildiği 14 ayrı tesis kapatıldı. Bu tesislerde yaklaşık 20 bin litre petrol ürününe el konuldu ve 14 petrol kaçakçısı gözaltına alındı.

EKONOMİK KAYIP 3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Nijeryalı senatör Ned Nwoko'nun daha önce yaptığı açıklamaya göre, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına yönelik saldırılar nedeniyle ülke ekonomisi 2023 yılında 3 milyar doların üzerinde zarara uğradı. Nijerya, 37 milyar varillik petrol rezerviyle dünyanın en büyük 8. petrol rezervine sahip ülkesi konumunda bulunuyor. Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde sabotaj, çatışma ve adam kaçırma olayları sıklıkla yaşanıyor.