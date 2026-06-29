Yılın en iyi oyunu RB Login'de seçildi

Red Bull Login, bu yıl da binlerce oyun tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlik, 28 Haziran Pazar günü Terminal Kadıköy’de yer alan Paribu Art’ta gerçekleştirildi.

Oyun dünyasına dair güncel gelişmelerin, toplulukların öne çıkardığı yapımların ve yılın dikkat çeken oyunlarının konuşulduğu etkinlikte, izleyiciler de oylamalara katıldı.

YILIN EN İYİ OYUNU CLAIR OBSCUR: EXPEDİTİON 33 SEÇİLDİ

Red Bull Login’de, oyun dünyasının farklı türlerinden seçilen 32 oyun eleme usulü bir turnuva formatında karşı karşıya geldi. Jüri üyeleri ve binlerce katılımcının oyları sonucunda “Yılın En İyi Oyunu” Clair Obscur: Expedition 33 seçilirken, “çıkışı en beklenen oyun” ise GTA 6 oldu. 2026 yılının “en overrated oyunu” da Dankey Kong Bonanza oldu.

ÜNLÜ İSİMLER JÜRİDE YER ALDI

Etkinliğin ev sahipliğini Türkiye’nin en çok takip edilen oyun yayıncılarından Enis Kirazoğlu üstlenirken, programın sunuculuğunu içerik üreticisi Limonify gerçekleştirdi. Oyun dünyasının farklı alanlarında içerikleriyle öne çıkan, ⁠Orhun Kayaalp, Dost Kayaoğlu, ⁠Batu Bozkan, ⁠Efe Uygaç, ⁠Ege Arseven, ⁠Ersin Kılıç, ⁠Selin Yoko, Gürkan Gürak, ⁠Gül Gürak, ⁠Faruk Akıncı ise jüri koltuğunda yer aldı.