Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?

Cambridge Sözlüğü, 2025 yılının kelimesini parasosyal olarak seçtiğini duyurdu. Daha önce akademik çevrelerde kullanılan bu sıfat, özellikle sosyal medya ve yapay zekâ çağında ünlülerle ve kurgusal karakterlerle kurulan tek taraflı bağları ifade etmeye başladı.

2025 yılının en çok dikkat çeken kelimesi olan parasosyal, akademik bağlamdan çıkarak haber metinlerinde ve sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmasıyla 2023 yılında Cambridge Sözlüğü’ne eklenmişti.

Cambridge Sözlük'ten yapılan açıklamada, kelimenin aranma sıklığındaki artışa dikkat çekilerek, "Bu yıl parasosyal kelimesinin aranma sıklığındaki artış, en sevdiğimiz ünlülerle kurduğumuz bağları ifade etme şeklimizde bir değişiklik olduğunu gösteriyor" denildi.

PARASOSYAL NEDİR?

Sözlük tarafından yılın kelimesi seçilen ikinci sıfat olma özelliğini de taşıyan parasosyal, en temel anlamıyla "bir kişinin, tanımadığı ünlü bir kişi, kitap, film, TV dizisi vb. karakterleri veya yapay zekâ ile arasında kurduğu tek taraflı bağlantıyı" ifade etmek için kullanılır.

Bu kavram özellikle iki farklı alanda öne çıkıyor:

Parasosyal İlişki: Bir kişinin hiç tanışmamış olmasına rağmen bir ünlüyü veya yapay zekâ arkadaşını kişisel düzeyde tanıdığını ve onlarla yakın bir ilişki kurduğunu hissettiği durumdur. Bu duruma Taylor Swift'in nişan haberini gören insanların verdiği yoğun duygusal tepkiler örnek gösterilebilir.

Parasosyal Yas: Bir kişinin ünlü bir figürün ya da bir kitap, film veya dizideki karakterin ölümünden, dizinin bitmesinden veya bir grubun dağılmasından sonra yaşadığı derin üzüntü ve kayıp duygusudur.