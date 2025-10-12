Yeni Meta Ray-Ban Display gözlükleri bir mucize ancak kırılırsa tamiri mümkün değil

Pil değişimi gibi basit müdahalelerde bile sorunlar ortaya çıkıyor, çünkü kullanıcılar gözlüğün çerçevesini ve kollarını sökmek zorunda kalıyor. Aynı durum, doğrudan lehimlenen hoparlörler ve temini zor olan özel cam mercekler için de geçerli.

Uzmanlar yansıtıcı geometrik dalga kılavuzu sistemi kullanarak görüntüyü kullanıcının gözlerine yansıtırken başkalarının ekran içeriğini görmesini engelleyen gözlüğün tasarımını övdü.

Gözlüğün sağ kolunda ayrıca, olağan kusurlar olmadan 600x600 piksel çözünürlükte görüntü oluşturan bir mini projektör de bulunuyor.

Uzmanlar, lenslerin üretim maliyetinin yüksek olmasının, Meta'nın gözlükleri gerçek üretim maliyetinin altında bir fiyata satıyor olabileceğini gösterdiğini düşünüyor.

Meta Ray-Ban Display gözlüğün fiyatı 800 dolar ve cihaz halihazırda dijital mağazalarda satışa sunulmuş durumda.

Onarımlardaki kısıtlamalara rağmen uzmanlar bunları "gizli ve sezgisel" olarak tanımlıyor ancak gelecekteki versiyonların değiştirilebilir pillere, modüler kollara ve değiştirilebilir lenslere sahip olacağına inanıyor.