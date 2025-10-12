Yeni Meta Ray-Ban Display gözlükleri bir mucize ancak kırılırsa tamiri mümkün değil

Yeni Meta Ray-Ban Display gözlükleri bir mucize ancak kırılırsa tamiri mümkün değil
Yayınlanma:
Meta'nın Ray-Ban iş birliğiyle ürettiği yeni Ray-Ban Display AR gözlük, teknoloji ve tamir edilebilirlik açısından karışık eleştiriler aldı. Tamir siteleri cihazın detaylı bir incelemesini yaptı ve ilk versiyonların neredeyse tamir edilemez olduğu sonucuna vardı.

Pil değişimi gibi basit müdahalelerde bile sorunlar ortaya çıkıyor, çünkü kullanıcılar gözlüğün çerçevesini ve kollarını sökmek zorunda kalıyor. Aynı durum, doğrudan lehimlenen hoparlörler ve temini zor olan özel cam mercekler için de geçerli.

meta-ray-ban-display-with-case.png

Uzmanlar yansıtıcı geometrik dalga kılavuzu sistemi kullanarak görüntüyü kullanıcının gözlerine yansıtırken başkalarının ekran içeriğini görmesini engelleyen gözlüğün tasarımını övdü.

Gözlüğün sağ kolunda ayrıca, olağan kusurlar olmadan 600x600 piksel çözünürlükte görüntü oluşturan bir mini projektör de bulunuyor.

Uzmanlar, lenslerin üretim maliyetinin yüksek olmasının, Meta'nın gözlükleri gerçek üretim maliyetinin altında bir fiyata satıyor olabileceğini gösterdiğini düşünüyor.

b-251010048.webp

Meta Ray-Ban Display gözlüğün fiyatı 800 dolar ve cihaz halihazırda dijital mağazalarda satışa sunulmuş durumda.

Onarımlardaki kısıtlamalara rağmen uzmanlar bunları "gizli ve sezgisel" olarak tanımlıyor ancak gelecekteki versiyonların değiştirilebilir pillere, modüler kollara ve değiştirilebilir lenslere sahip olacağına inanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Yaşam
Beklenen kar Marmara'ya giriş yaptı! Etraf beyaza büründü
Beklenen kar Marmara'ya giriş yaptı! Etraf beyaza büründü
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi