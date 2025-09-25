Yarın bazı feribot seferleri gerçekleşmeyecek

Yayınlanma:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in yarınki tüm seferler ile Güney Marmara-Adalar hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara hattında yarınki tüm seferler ile Güney Marmara-Adalar hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Narlı-Marmara hattındaki tüm planlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli fırtına geliyorMeteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli fırtına geliyor

Feribotta intihar girişimi: Güverteye çıkan kadın denize atladıFeribotta intihar girişimi: Güverteye çıkan kadın denize atladı

Güney Marmara-Adalar hattında ise Avşa'dan saat 06.00 kalkışlı sefer ile Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin yapılacağı ancak Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan saat 16.45, Balıklı'dan saat 17.45 ve Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacağı bildirildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

