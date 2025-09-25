Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok kuvvetli fırtına geliyor
Yayınlanma:
Meteoroloji, Ege'nin kuzey kesimleri için kritik bir uyarı yayımladı. Yarın sabahın ilk ışıklarıyla başlayacak ve saatteki hızı 75 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtınanın, bölgedeki deniz ulaşımını durma noktasına getirmesi ve günlük yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de denizciler ve bölge sakinleri için zorlu saatler kapıda. Yapılan son tahminlere göre rüzgar, yarın sabah saat 05.00'ten itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden şiddetini artırarak esecek.

Rüzgarın kuvvetinin 6 ila 8 aralığında (50-75 km/saat) olacağı ve fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Yaklaşık iki gün boyunca bölgeyi etkisi altına alması beklenen şiddetli fırtınanın, Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren ise etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle deniz yolunu kullanacak vatandaşları ve balıkçıları uyardı. Fırtına nedeniyle feribot seferleri başta olmak üzere deniz ulaşımında ciddi aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekilen açıklamada, seyahat planı yapanların olası iptallere karşı hazırlıklı olmaları ve güncel duyuruları takip etmeleri istendi.

Açıklamada, fırtına süresince denize açılmanın tehlikeli olacağı vurgulanarak, tüm ilgililerin ve vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğinin altı çizildi.

