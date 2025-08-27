Feribotta intihar girişimi: Güverteye çıkan kadın denize atladı

Yalova-Eskihisar seferini yapan bir feribotta 23 Ağustos saat 19.00 sıralarında bir intihar girişimi yaşandı. Feribot yolcularından S.K., güverteden denize atladı. Olay, feribottaki diğer yolcular tarafından fark edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

YOLCULAR TARAFINDAN KURTARILDI

Bir yolcunun hızla suya atlaması ve denize atılan can simidi sayesinde S.K.'nin boğulması engellendi. Bu süreçte feribot durduruldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin olay yerine gelmesiyle hem S.K. hem de onu kurtaran yolcu güvenli bir şekilde denizden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen S.K.'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Söz konusu olay bir yolcunun cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde kadının korkulukları aştığı ve kendini suya bıraktığı görülüyor.