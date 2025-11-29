Üç kişilik aileyi yok ettiler: Tutuklu sayısı yükseliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızları Samyeli’nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi daha "delil karartmak" suçundan tutuklandı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 25 Kasım’da Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve henüz beş yaşında olan kızları Samyeli Kaya’nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma genişletiliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki kişiden biri, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından “delil karartmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece aile cinayetine ilişkin dosyada tutuklu şüpheli sayısı üçe yükseldi.

Gözaltındaki diğer şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce aileye komşu olduğu belirtilen M.C. “kasten öldürme”, bir diğer şüpheli V.E. ise “delil karartma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

