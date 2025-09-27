Türkiye'nin en büyüğünde dev operasyonda! 26 kilometrelik hat mercek altında

İç Anadolu’nun en yüksek dağı olan Erciyes’te, yaklaşan kış sezonu öncesi hazırlıklar hız kazandı. Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan bölgede, 2 bin 200 ile 3 bin 400 metre rakım arasında yer alan teleferik ve telesiyejlerde teknik bakım çalışmaları yapılıyor.

Kayak merkezindeki bakım ekipleri, 19 farklı mekanik tesiste yoğun mesai harcıyor. Çalışmalar kapsamında, yaklaşık 30 metre yüksekliğe kurulu direklerdeki gondolların makaraları, telleri, elektrik ve mekanik aksamları detaylı şekilde inceleniyor. Aynı zamanda telesiyejlerin tüm parçaları elden geçiriliyor.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, sezon öncesi yürütülen bu çalışmalara dair şunları söyledi:

“Yüzlerce sandalyemiz ve kapalı kabinimiz var. Tabiri caizse halat dahil mekanik aksamın her bir milimetresini kontrol ediyoruz, bütün kontrollerimizi yapıyoruz.”

Elcuman, Erciyes’in halat uzunluğu ve mekanik tesis sayısı açısından Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olduğunu hatırlatarak, 19 mekanik tesis ve yaklaşık 26 kilometrelik hat uzunluğuyla hizmet verdiklerini belirtti.

Kayseri’de tırmanış faciası: 47 yaşındaki dağcı hayatını kaybetti



Bakım sürecine dair iddialı açıklamalarda bulunan Elcuman, şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda şöyle iddialı bir şey söyleyebilirim. Türkiye'deki en iyi ekiplerden birine sahip Erciyes AŞ'miz ve Kayseri Büyükşehir Belediyemiz. A'dan Z'ye vidasından somununa, freninden diskine kadar her yeri kontrol ediyoruz. Çok şükür bugüne kadar da herhangi bir problem yaşamadık.”

İş güvenliği ve yasal mevzuata uygun şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Elcuman, zaman zaman Makine Mühendisleri Odası ve diğer ilgili kuruluşlardan da profesyonel destek aldıklarını ifade etti.

"ERCİYES GÜVENLİ"



Tüm mekanik tesislerin yeni olduğunu, kalite ve konfor açısından uluslararası standartlarda hizmet verdiklerini söyleyen Elcuman, şunları ekledi:

“Erciyes inşallah her zaman olduğu gibi güvenli, mekanik tesisleri konforlu bir şekilde bu kış da hizmet vermeye devam edecek.”

Kış sezonu boyunca ısıtmalı ve kapalı gondollarla ziyaretçileri ağırlayacaklarını belirten Elcuman, “Güvenli, huzurlu bir kış sezonu için yerli yabancı tüm turistleri Erciyes Kayak Merkezi'ne davet ediyorum” dedi.