Teneffüste oynarken fenalaşan çocuk kurtarılamadı
Eskişehir'de 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Batur Alp, teneffüste oynadığı sırada fenalaşarak bayıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki Mehmet Avdan İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Batur Alp Çakmak, teneffüste arkadaşlarıyla birlikte oku bahçesine çıktı ve oynarken bir anda fenalaştı. Küçük öğrencinin bayılmasının ardından gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi okul bahçesinde yaptı. Çakmak, ambulansla Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

NEDENİ ÖĞRENİLEMEDİ

Batur Alp Çakmak’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Batur Alp Çakmak, Beylikova Yunus Emre Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Küçük Batur Alp’in kesin ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Bakanlık kendi işini çocuklara yaptıracak!Bakanlık kendi işini çocuklara yaptıracak!

11 yaşındaki Sıraç 12 günlük yaşam savaşını kaybetti11 yaşındaki Sıraç 12 günlük yaşam savaşını kaybetti

Öte yandan Mehmet Avdan İlkokulu, internet sitesinde ölen öğrencisi için baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Okulumuz 1. Sınıf öğrencisi Batur Alp Çakmak'ın vefatı nedeniyle hepimiz derin üzüntü içindeyiz. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” denildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

