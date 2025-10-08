Bakanlık kendi işini çocuklara yaptıracak!

Yayınlanma:
Karadeniz Bölgesi'nde her geçen gün daha fazla yayılan kahverengi kokarca böceği ile başedemeyen Tarım ve Orman Bakanlığı, böceklerle mücadele işini ilkokul öğrencilerine bıraktı.

Karadeniz Bölgesi'nde Ordu, Samsun ve Giresun'da yurttaşları zor durumda bırakan kahverengi kokarca böceğini toplamak için Tarım ve Orman Bakanlığı yarışma başlattı.

BAKANLIK KENDİ İŞİNİ ÖĞRENCİLERE BIRAKTI

BirGün'den Onur Durmuş'un haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, Ordu, Giresun ve Samsun'da günden güne yayılan ve tarım hızla yayılan ve tarımsal üretim ile halk sağlığını tehdit eden kahverengi kokarca böceğiyle mücadele kapsamında bir yarışma başlattı.

Bakanlık, söz konusu illerde ilkokul öğrencilerine yönelik "Bil, Tanı, Topla, Kazan" adlı ödüllü yarışma düzenledi.

adsiz.png
Kahverengi Kokarca Böceği (Halyomorpha halys)

TEPKİ ÇEKEN YARIŞMA

Yarışmada en fazla kahverengi kokarca toplayarak İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eden öğrencilere bisiklet ve sürpriz hediyeler verileceği duyuruldu.

Öğrencilere yapılan duyuruda, yarışmaya katılmak için şu adımlar paylaşıldı:

  • "Önce eğitime katıl, kahverengi kokarcayı topla ve biriktir. Topladıklarını her hafta cuma günü bağlı bulunduğun İl/İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim et. 30 Kasım 2025’e kadar toplamaya devam et."

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlükleri’nin ortak yürüttüğü bu kampanya, çocukların tehlikeli böceklerle temas etmesi nedeniyle kamuoyunda tartışma yarattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

