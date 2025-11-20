Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!

Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Yayınlanma:
Bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları kabul eden hiç kimse "evet" diye cevaplamamalıdır. Dolandırıcılar, tüketicileri sözleşme imzalamaya ikna etmek için kayıtlı konuşmaları kullanır. Bir avukat, bu dolandırıcılığa nasıl en iyi şekilde yanıt verileceğini açıklıyor.

Tüketiciyi koruma kuruluşları, sinsi bir telefon dolandırıcılığı konusunda uyarıyor. Sahte bir sözleşmeyi taklit etmek için sadece "evet" demek yeterli. Dolandırıcılar, bilinmeyen numaralardan arayıp "Beni duyabiliyor musunuz?" veya "Ev sahibi misiniz?" gibi bağlayıcı olmayan sorular sorarak onay almaya çalışıyorlar.

dolandiricilikta-21-yuzyil-nijerya-prensinden-e-postaniz-var-dg14.jpg

Uzman, gazetesine yaptığı açıklamada, kaydedilen konuşmalardan yola çıkılarak sözde bir sözleşme oluşturulduğunu ve bunun faturalara ve ödeme taleplerine yol açtığını açıkladı . Peki tüketiciler gerçekten bu taleplere uymak zorunda mı?

Telefon dolandırıcılığına maruz kalan hiç kimse, ödeme taleplerinin getirdiği baskılara tepki göstermemelidir.

TELEFON DOLANDIRICILIĞINA MI KURBAN GİTTİNİZ?

Uzmanın güvence verdiği gibi, etkilenen tüketiciler için iyi bir haber var: Uzman, "Bununla bir sözleşme yapmadılar" diyor.

Hukuken geçerli bir sözleşmenin ispat yükümlülüğü alıcılarda değil, arayanlardadır.

Mahkemeler normalde ses kayıtlarını sözleşmenin geçerli kanıtı olarak kabul etmezler.

Tüketicilerin ödeme yapmasına gerek kalmıyor çünkü talepler hukuka aykırı.

136658.jpg

"Evet" dolandırıcılığının yanı sıra, büyükanne ve büyükbaba dolandırıcılığı veya şok aramaları gibi başka telefon dolandırıcılığı türleri de mevcuttur. Tüketici koruma kuruluşları, haksız taleplere karşı savunma yapmak ve polise rapor hazırlamada yardımcı olmak için örnek mektuplar sağlar.

TELEFON DOLANDIRICILIKLARINA KARŞI ÖNLEME İPUÇLARI

Bilinmeyen bir numara ararsa, tüketiciler "Evet" yerine nötr bir selamlama ile cevap vermelidir. Yanlış anlaşılmaları önlemek için sorulara tam cümlelerle cevap verilmelidir.

dolandiricilik-telefon-spoofing.webp

Sahte aramadan şüpheleniyorsanız, ilgili numaraları ilgili makamlara bildirebilirsiniz. Özellikle engellenen numaralar söz konusu olduğunda, aramanın kaynağını tespit etmek için arayan kişiden şirket adını istemelisiniz. Tüketiciler, kendilerini ve başkalarını korumak için bilgi sahibi olmalı ve dolandırıcılık girişimlerini polise veya tüketici koruma kurumuna bildirmelidir.

Son yapılan bir analize göre, özellikle on telefon numarası şüpheli tekliflerde bulunmak için kullanılıyor. Ekranınızda bu numaraları görüyorsanız, aramayı yanıtlamamalısınız.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Yaşam
İnsansı robot Guinness Dünya Rekorları'na girdi
İnsansı robot Guinness Dünya Rekorları'na girdi
Çocuklara kibrit yakmayı öğreten oyuncak ayı geri çağrıldı
Çocuklara kibrit yakmayı öğreten oyuncak ayı geri çağrıldı