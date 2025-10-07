Tartıştığı sürücüyü silahla vurdu kendisini ihbar etti

Tartıştığı sürücüyü silahla vurdu kendisini ihbar etti
Yayınlanma:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi bacağından silahla vuran şüpheli, gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde Yenikent Mahallesi Nejdet Yıldırım Caddesi'nde seyreden 26 DC 811 plakalı otomobilde, B.E. ile sürücü E.Ç. arasında, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmada tansiyon yükseldi ve B.E. yanında bulunan silahla E.Ç.'yi bacağından vurdu.

HEMEN 112'Yİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Yaralanan E.Ç. için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan B.E, durumu bildirerek kendisini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan E.Ç, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, gözaltına alındı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

