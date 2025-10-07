Yan bakma kavgasında öldürülmüştü: 5 yaşındaki Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Konya’da iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan silahlı kavgada, sokakta bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın’ın boynundan vurularak yere düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Caddesi'nde meydana geldi.

Taksiyle mahalleye gelen Ferhat U. Doğukan İ. ve Ahmet A. (26) ile Nedim Kaçın ve Ali Tuğral arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışması çıktı.

"Yan baktın" dediler 5 yaşındaki Yıldırım'ı öldürdüler"Yan baktın" dediler 5 yaşındaki Yıldırım'ı öldürdüler

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine karşı gruptan Ferhat U. ile Doğukan İ., tabancayla, Kaçın ve Tuğral’a ateş açtı. Ali Tuğral bacağından, Nedim Kaçın karnından, bu sırada sokakta bulunan kuzeni Yıldım Kaçın da boynundan yaralandı. 3 şüpheli ise geldikleri taksiyle kaçtı.

yan-bakma-1.jpg

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım Kaçın, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

yan-bakma-4.jpg

Hayati tehlikesi bulunan Nedim Kaçın da yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ali Tuğral’ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YILDIRIM’IN VURULDUĞU AN KAMERAYA YANSIDI

Sokakta yaşanan tartışmanın ardındın silah sesleri üzerine kaçmaya başlayan Yıldırım Kaçın’ın vurularak yere düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

yan-bakma-3.jpg

Görüntülerde küçük çocuğun vurulduktan sonra ayağa kalkmaya çalıştığı, ancak yere yığıldığı görülüyor.

BİRİNİN 15, DİĞERİNİN 17 SUÇ KAYDI VAR

Çalışma başlatan polis, olayda silah kullanan Ferhat U. ve Doğukan İ. ile yanlarında bulunan Ahmet A.’yı saklandıkları evlerde, olayda kullandıkları 2 tabancayla gözaltına aldı.

yan-bakma-2.jpg

Bugün Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Saldırganlardan Ferhat U.’nun 15, Doğukan İ.’nin ise 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak:DHA

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti