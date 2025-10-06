"Yan baktın" dediler 5 yaşındaki Yıldırım'ı öldürdüler

Yayınlanma:
Konya'da, "yan bakma" nedeniyle iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalarak boynundan vurulan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuk gözyaşları arasında toprağa verilirken, olaya karışan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Korkunç olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir taksi ile mahalleye gelen 3 kişi ile o sırada sokakta bulunan Nedim Kaçın (19) ve Ali Tuğral (18) arasında 'yan bakma' nedeniyle sözlü bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

yan-baktin-kavgasinda-acilan-ateste-ol-949964-282055.jpg

RASTGELE AÇILAN ATEŞ 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Kavga sırasında, taksiyle gelen gruptan 2 kişi, üzerlerindeki tabancaları çekerek Nedim Kaçın ve Ali Tuğral'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ali Tuğral bacağından, Nedim Kaçın ise karnından yaralandı. Bu sırada, olayla hiçbir ilgisi olmayan ve sokakta bulunan kuzenleri 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın boynuna da bir kurşun isabet etti. Saldırgan 3 şüpheli, geldikleri taksiye binerek olay yerinden hızla kaçtı.

yan-baktin-kavgasinda-acilan-ateste-ol-949965-282055.jpg

KÜÇÜK YILDIRIM HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan küçük Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

yan-baktin-kavgasinda-acilan-ateste-ol-949969-282055-001.jpg

Karnından vurulan ve hayati tehlikesi bulunan Nedim Kaçın, Konya Numune Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bacağından yaralanan Ali Tuğral'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tuğral, polise verdiği ilk ifadesinde, saldırganlarla aralarında 'yan bakma' meselesi yüzünden kavga çıktığını söyledi.

yan-baktin-kavgasinda-acilan-ateste-ol-949970-282055.jpg

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, KÜÇÜK ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, taksi ile kaçan 3 saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde Araplar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

