Husumetli ailelerin kavgası meydan savaşına döndü: Yaralılar var

Yayınlanma:
Antalya’da iki aile arasında çıkan kavgada çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin, işten eve döndüğü sırada silah seslerini duyarak olay yerine gittiği ve saçmaların kendisine isabet ettiği öğrenildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi’ne bağlı Yeşildere Mahallesi 2870 Sokak'ta meydana gelen olayda, Doğan G. ile Galip P. ve İsmet P. arasında sokakta tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyürken tarafların aileleri de tartışmaya dahil oldu. Taraflar pompalı tüfek ve tabancayla birbirine ateş ederken silah seslerini duyan mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Yan bakma kavgasında öldürülmüştü: 5 yaşındaki Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı!Yan bakma kavgasında öldürülmüştü: 5 yaşındaki Yıldırım'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken polis aileleri ayırmaya çalıştı. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine takviye ekip istenirken uzun uğraşlar sonucunda aileler birbirlerinden uzaklaştırıldı.

husumetli-ailelerin-silahli-kavgasi-2-y-951529-282503.jpg

1 KİŞİ İŞTEN EVE DÖNERKEN YARALANDI!

Kavga sırasında, tüfekten çıkan saçmalar sonucunda Argüner G. yüzünden, işten döndüğü sırada silah seslerini duyarak olay yerine gelen servis şoförü Doğan K. ise karın ve çene altından yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Argüner G. ambulansla hastaneye kaldırılırken Doğan K. ise ambulanstaki müdahalenin ardından polis ekipleriyle karakola gitti.

husumetli-ailelerin-silahli-kavgasi-2-y-951530-282503.jpg

Hafif yaralanan Doğan K., "İşten geldim ve silah seslerini duydum. Olay yerine geldiğim esnada saçmalar bana da isabet etti" ifadelerini kullandı. Kavgada kullanılan tüfek ve tabancalar bulunamazken iki ailenin geçtiğimiz gün akşam saatlerinde de kavga ettiği tespit edildi. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar devam ediyor.

Kaynak:DHA

Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
