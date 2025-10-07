Sahil Güvenlik Bodrum'da 29 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yalıkavak Küdür mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-05) sevk edildi.

Ekipler, karada bulunan 7’si çocuk 29 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÖÇMENLER ARASINDA ÇOK SAYIDA ÇOCUK

Yakalanan göçmenler arasında çocuk yoğunluğu da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de de 21’i çocuk 40 düzensiz göçmeni yakalanmıştı.