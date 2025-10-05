İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yayınlanma:
İzmir'in Seferihisar ilçesinde ikisi çocuk olmak üzere 44 göçmen denizin açıklarında sürüklenen bottan kurtarıldı. Karaburun'da 21'i çocuk 40 göçmen kaçarken yakalandı.

İzmir açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 44 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaburun açıklarında ise 40 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi. Ekipler, bottaki 2’si çocuk toplam 44 düzensiz göçmeni kurtararak güvenli şekilde karaya çıkardı.

Karaburun ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen başka bir lastik bota müdahale edildi. Ekipler, durdurdukları bottaki 21’i çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

