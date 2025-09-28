Ege'de 35 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 67 düzensiz göçmen kurtarıldı ve yakalandı.

MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN BOT

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasına göre, Dikili açıklarında motor arızası yaşayan lastik bot sürüklenmeye başladı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu, aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Yüzlerce kişiye usulsüz 'Türk vatandaşlığı' sattılar: 49 kişi tutuklandı!

Göçmenler 14 yıl sonra ilk kez azaldı

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 6'sı çocuk 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.