Yüzlerce kişiye usulsüz 'Türk vatandaşlığı' sattılar: 49 kişi tutuklandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancılara usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı verdikleri öne sürülen 131 kişiye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 49’u nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 24’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 64 kişi serbest bırakıldı.

181 MİLYONLUK DÖVİZ KAYBI!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) gelen ihbarlarla gündeme geldi. İhbarda, bazı yabancıların ekspertiz raporları aracılığıyla yüksek bedel ödeyerek Türk vatandaşlığı kazandıkları belirtilmişti. Savcılığın talebiyle hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, örgütün hayali satışlarla 451 yabancıya ve aileleriyle birlikte toplam 1198 usulsüz vatandaşlık kazandırdığını ortaya koydu. Bu işlemler nedeniyle ülkeye 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybı yaşandığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında, 1’i örgüt lideri, 2’si örgüt yöneticisi, 46’sı örgüt üyesi ve 82’si gayrimenkul uzmanı olmak üzere toplam 131 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyeti ekipleri, karar doğrultusunda 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İlk aşamada 104 kişi yakalanırken, sonraki süreçte 9 zanlı daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 113 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık, tutuklanan şüphelilerin örgüt içerisindeki görevlerini ve suç işleme yöntemlerini detaylı şekilde araştırırken, serbest bırakılan şüpheliler hakkında da adli kontrol tedbirleri uyguladı. Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti ve yurtdışındaki bağlantılarının incelenmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Operasyonla birlikte, vatandaşlık satışlarında kullanılan usulsüz belgeler ve ekspertiz raporları delil olarak dosyaya eklendi.