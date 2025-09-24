'Vatandaşlık ticareti' çetesine operasyon: Yüzlerce kişiyi usulsüz şekilde Türk vatandaşı yaptılar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Vatandaşlık ticareti' çetesine operasyon yapıldı. Devleti 181 milyon dolara zarara uğratan çete üyeleri yüzlerce kişiyi usulsüz şekilde Türk vatandaşı yaptılar...

Yabancı uyruklu kişileri usulsüz şekilde Türk vatandaşı yaptığı belirlenen çetenin "451 yabancıya muvazaalı gayrimenkul satışı ile 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırdığı" belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'VATANDAŞLIK TİCARETİ' ÇETESİNE OPERASYON

Gazeteci Emrullah Erdinç, “Vatandaşlık ticareti” çetesine vurulan darbeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Devleti 181 milyon dolar zarara uğratan çetenin "BABATAK” adı verilen yöntemle, sahte ekspertiz raporları ve hayali para trafiği üzerinden işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından çeteye yönelik soruşturma başlatırken İstanbul dahil 19 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 106 kişi gözaltına alınırken şüpheliler arasında 1 örgüt lideri, 2 yönetici, 82 gayrimenkul değerleme uzmanı ve çok sayıda örgüt mensubu olduğu öğrenildi.

Emrullah Erdinç'in operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde:

“Vatandaşlık ticareti” çetesine darbe!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında devleti zarara uğratan organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan tespitlere göre:

  • 451 yabancıya muvazaalı gayrimenkul satışı ile 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldı.
  • Yaklaşık 181 milyon dolar döviz girişi kaybı ile devlet ciddi zarara uğratıldı.
  • “BABATAK” adı verilen yöntemle, sahte ekspertiz raporları ve hayali para trafiği üzerinden işlemler gerçekleştirildi.
  • Şüpheliler arasında 1 örgüt lideri, 2 yönetici, 82 gayrimenkul değerleme uzmanı ve çok sayıda örgüt mensubu bulunuyor.

Operasyonda şu ana kadar 106 kişi gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

