'Vatandaşlık ticareti' çetesine operasyon: Yüzlerce kişiyi usulsüz şekilde Türk vatandaşı yaptılar

Yabancı uyruklu kişileri usulsüz şekilde Türk vatandaşı yaptığı belirlenen çetenin "451 yabancıya muvazaalı gayrimenkul satışı ile 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırdığı" belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'VATANDAŞLIK TİCARETİ' ÇETESİNE OPERASYON

Gazeteci Emrullah Erdinç, “Vatandaşlık ticareti” çetesine vurulan darbeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Devleti 181 milyon dolar zarara uğratan çetenin "BABATAK” adı verilen yöntemle, sahte ekspertiz raporları ve hayali para trafiği üzerinden işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü tarafından çeteye yönelik soruşturma başlatırken İstanbul dahil 19 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 106 kişi gözaltına alınırken şüpheliler arasında 1 örgüt lideri, 2 yönetici, 82 gayrimenkul değerleme uzmanı ve çok sayıda örgüt mensubu olduğu öğrenildi.

Emrullah Erdinç'in operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde: