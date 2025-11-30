Sağanak yağış kanalizasyon hattını çökertti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde etkili sağanak yağışın ardından Ören Mahallesi’ndeki ana kanalizasyon kolektör hattında çökme meydana geldi. Çalışmalar nedeniyle Ören–Öğretmenler Mahallesi arasındaki bağlantı yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Burhaniye Belediyesinden yapılan açıklamada, Ören’deki ana taşıyıcı hatta yer alan 600 milimetre çapındaki beton boruların ekonomik ömrünü doldurması ve yoğun yağışların yarattığı basınç sonucu çöktüğü belirtildi. Söz konusu hattın, bölgenin atık sularını toplayan ana sistem olması nedeniyle onarımın acil şekilde başlatıldığı ifade edildi.

Belediye, Siteler Bulvarı üzerinde yürütülen bakım çalışmalarının tamamlanmasına kadar Ören Mahallesi–Öğretmenler Mahallesi bağlantı yolunun ulaşıma kapalı olacağını duyurdu.

İSTANBUL’DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Bugün İstanbul’un Avrupa Yakası’nda da gün boyunca aralıklarla sağanak yağış görüldü. Kent genelinde kısa süreli yoğun yağışlar zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu.