'Ünlü yazar' öyle bir laf etti ki biz utandık: 'Nikah memuru kardeş...'

Kendisini “ünlü yazar” olarak tanımlayan Saliha Buzok, bu kez kendi nikahında yaptığı çıkışla gündem oldu. Nikah memuruna “Çok şanslısınız, çünkü ünlü yazar Saliha Buzok’un nikahını kıydınız” diyen Buzok’un sözleri sosyal medyada tartışmlara neden oldu.

'ÇOK ŞANSLISINIZ'

Gaziosmanpaşa Nikah salonunda nikahı kıyılan Bozok, nikah memuruna, "Çok şanslısınız nikah memuru kardeş, çünkü ünlü yazar Saliha Buzok'un nikahını kıydınız" dedi. O anlar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Saliha Buzok, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve "ünlü yazar" olarak kendini tanıtmasıyla dikkat çekiyor. Buzok, yazarlık kariyerine "Sincap Ailesi" ve "Ağır Miras" isimli iki kitabıyla başladı. Ancak kitaplarından çok sosyal medya paylaşımlarıyla tanınıyor. Buzok, ücretsiz gıda dağıtım videoları da çekip sosyal medyada paylaşmıştı. O görüntüler tepkilere neden olmuştu.

