'Ünlü yazar' öyle bir laf etti ki biz utandık: 'Nikah memuru kardeş...'

Kendisini "ünlü yazar" olarak tanımlayan Saliha Buzok, dikkat çeken paylaşımları ile sık sık tartışma konusu oluyor. Buzok, bu kez de kendi nikahında çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

'ÇOK ŞANSLISINIZ'

Gaziosmanpaşa Nikah salonunda nikahı kıyılan Bozok, nikah memuruna, "Çok şanslısınız nikah memuru kardeş, çünkü ünlü yazar Saliha Buzok'un nikahını kıydınız" dedi. O anlar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Saliha Buzok, son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve "ünlü yazar" olarak kendini tanıtmasıyla dikkat çekiyor. Buzok, yazarlık kariyerine "Sincap Ailesi" ve "Ağır Miras" isimli iki kitabıyla başladı. Ancak kitaplarından çok sosyal medya paylaşımlarıyla tanınıyor. Buzok, ücretsiz gıda dağıtım videoları da çekip sosyal medyada paylaşmıştı. O görüntüler tepkilere neden olmuştu.