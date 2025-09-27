Mutfak Müzesi’yle unutulan tatlar yeniden hayat buluyor

Şanlıurfa’daki Mutfak Müzesi, tarihi Hacıbanlar Evi’nde kentin mutfak kültürünü yaşatıyor. Eski mutfak eşyaları, tandır ve gelin odası gibi bölümler ilgi görüyor. Müze, bu yıl 11 bin 250 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler, geçmişe yolculuk yapmaktan memnun.

Türkiye'nin önemli gastronomi kentlerinden Şanlıurfa’da, kentin zengin yemek kültürünü yaşatmak amacıyla kurulan Mutfak Müzesi, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 yıl önce restore edilen tarihi Hacıbanlar Evi, bugün kent mutfağının izlerini taşıyan eşsiz bir kültür mekânı hâline geldi.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan müzede; tandır, yemek, zahire, misafir, kiler, yaşam ve gelin odası gibi bölümlerle kentin yemek kültürü detaylı şekilde yansıtılıyor. Müzede sergilenen eski mutfak malzemeleri, geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Müze Sorumlusu Ayşe Akyol, haftanın altı günü açık olan müzeye büyük ilgi olduğunu söyledi. Akyol, ziyaretçilere hem yapı hem de mutfak kültürü hakkında bilgi verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Eski Urfa evlerine hasret bir toplum olarak yaşıyoruz. Buranın tarihi dokusu, mimari yapısı, mistik kokusu gerçekten insanları cezbedebiliyor. Avlumuzdaki havuzun su sesi bile gerçekten çok keyifli ve misafirlerimizi mutlu ediyor. Müzemizde daha önce mutfak olarak kullanılan yerde su kuyumuz, şıra curunumuz (üzümlerin ezildiği yer) var, bunların hepsi çok eskide kalan ürünler. Eskide kalmış ürünleri tekrardan görmek muazzam bir duygu, insanlar çok hoşnut. Müzemizdeki yaşam odası dediğimiz, saygı odası dediğimiz gelin odası, zerzembe şimdiki adıyla kiler dediğimiz ve iki tane eyvanımız mevcut. Misafirlerimiz buradaki atmosferi, sergilediğimiz ürünleri gördükten sonra geçmişe yolculuk yapıyorlar. Bu yolculukta haliyle çok mutlu oluyorlar, eskiye gidiyorlar, eski anıları tazeleniyor."

Ocak ayından bu yana müzeyi 11 bin 250 kişinin ziyaret ettiğini belirten Akyol, “Eskiyi günümüze taşıyoruz ve ilerideki nesillere de aktarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Ziyaretçilerden Zehra Rastgeldi ise müzenin Şanlıurfa kültürünü başarıyla yansıttığını söyledi. Rastgeldi, "Ailemle ilk kez burayı görme imkânım oldu. Kileri, yöresel kıyafetleri hepsi çok güzel. Herkesin burayı ziyaret etmesini tavsiye ederim. İnşallah daha sonra arkadaşlarımla yine gelmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

