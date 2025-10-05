Muş'ta doğayla iç içe 1500 adım

Muş’ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği, bir yılda 62 doğa yürüyüşü düzenledi. Bu etkinliklerle 1500’den fazla kişiye ulaşan dernek, katılımcılara hem doğayla iç içe olma hem de aktif yaşam alışkanlığı kazanma fırsatı sundu. Yürüyüşler sırasında şehrin doğal ve tarihi güzellikleri keşfedildi. Son etkinlikte 30 doğasever, Mercimekkale köyü yakınlarında Murat Nehri kıyısında 5 kilometre yürüdü. Ardından Mercimekkale Höyüğü'nde halay çekildi, çevre temizliği yapıldı.

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, yürüyüşlerin amacının sadece fiziksel aktivite olmadığını belirtti. Özcan, “Kentimizin bilinmeyen ya da çok az bilinen güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak bizler için büyük bir mutluluk” dedi. Katılımcıların çeşitli mesleklerden oluştuğunu belirten Özcan, etkinliklerin sosyal bağları da güçlendirdiğini vurguladı:

“Bu yürüyüşlere sadece gençler değil, öğretmenler, doktorlar, esnaf, kamu çalışanları gibi farklı meslek gruplarından birçok kişi katılıyor.”

Bir yılda 1500’den fazla kişinin katıldığı yürüyüşlerin gördüğü ilgiyi de değerlendiren Özcan, “Bu rakam aslında insanların doğaya ne kadar özlem duyduğunu ve bu tür faaliyetlere ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi.

"RUHU DA BESLİYOR"

Katılımcıların doğada huzur bulduğunu ve stresten uzaklaştığını söyleyen Özcan, “Doğada olmak, insanın hem ruhunu hem de bedenini besliyor” ifadesini kullandı. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini belirten Özcan, doğa yürüyüşlerinin hem koruyucu hem eğitici bir yönü olduğuna dikkat çekti. “Doğa bize emanet ve onu korumak hepimizin sorumluluğu” diyen Özcan, yürüyüşlerin ardından çöp toplayarak çevre bilinci kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yürüyüşe Erasmus programıyla katılan gençler de deneyimlerini paylaştı. Faslı Ayoub Ahnay, “Muş'un doğası çok güzel. Biz bu kadar güzel şeyler beklemiyorduk” dedi. Azerbaycanlı Nergiz Axundova ise, “Doğasını ve manzarasını beğendim. Genç Adımlar Derneğine teşekkür ederim” diye konuştu. İspanya’dan Youssef Aguerram da, “Türkiye'nin ve Muş'un kültürünü seviyorum. Muş halkını da çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Doğasever Emrah Akar ise yürüyüşlerin günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı: