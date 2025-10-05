Muş'ta doğayla iç içe 1500 adım

Muş'ta doğayla iç içe 1500 adım
Yayınlanma:
Genç Adımlar Derneği, Muş'ta son bir yılda 62 doğa yürüyüşü düzenleyerek 1500’den fazla kişiyi doğayla buluşturdu. Etkinliklerde hem hareketli yaşama teşvik sağlandı hem de çevre temizliğiyle farkındalık oluşturuldu. Yabancı gençler de yürüyüşlere katılarak doğayı çok beğendi.

Muş’ta faaliyet gösteren Genç Adımlar Derneği, bir yılda 62 doğa yürüyüşü düzenledi. Bu etkinliklerle 1500’den fazla kişiye ulaşan dernek, katılımcılara hem doğayla iç içe olma hem de aktif yaşam alışkanlığı kazanma fırsatı sundu. Yürüyüşler sırasında şehrin doğal ve tarihi güzellikleri keşfedildi. Son etkinlikte 30 doğasever, Mercimekkale köyü yakınlarında Murat Nehri kıyısında 5 kilometre yürüdü. Ardından Mercimekkale Höyüğü'nde halay çekildi, çevre temizliği yapıldı.

Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan, yürüyüşlerin amacının sadece fiziksel aktivite olmadığını belirtti. Özcan, “Kentimizin bilinmeyen ya da çok az bilinen güzelliklerini gün yüzüne çıkarmak bizler için büyük bir mutluluk” dedi. Katılımcıların çeşitli mesleklerden oluştuğunu belirten Özcan, etkinliklerin sosyal bağları da güçlendirdiğini vurguladı:

“Bu yürüyüşlere sadece gençler değil, öğretmenler, doktorlar, esnaf, kamu çalışanları gibi farklı meslek gruplarından birçok kişi katılıyor.”

Bir yılda 1500’den fazla kişinin katıldığı yürüyüşlerin gördüğü ilgiyi de değerlendiren Özcan, “Bu rakam aslında insanların doğaya ne kadar özlem duyduğunu ve bu tür faaliyetlere ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor” dedi.

"RUHU DA BESLİYOR"

Katılımcıların doğada huzur bulduğunu ve stresten uzaklaştığını söyleyen Özcan, “Doğada olmak, insanın hem ruhunu hem de bedenini besliyor” ifadesini kullandı. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedeflediklerini belirten Özcan, doğa yürüyüşlerinin hem koruyucu hem eğitici bir yönü olduğuna dikkat çekti. “Doğa bize emanet ve onu korumak hepimizin sorumluluğu” diyen Özcan, yürüyüşlerin ardından çöp toplayarak çevre bilinci kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Yürüyüşe Erasmus programıyla katılan gençler de deneyimlerini paylaştı. Faslı Ayoub Ahnay, “Muş'un doğası çok güzel. Biz bu kadar güzel şeyler beklemiyorduk” dedi. Azerbaycanlı Nergiz Axundova ise, “Doğasını ve manzarasını beğendim. Genç Adımlar Derneğine teşekkür ederim” diye konuştu. İspanya’dan Youssef Aguerram da, “Türkiye'nin ve Muş'un kültürünü seviyorum. Muş halkını da çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Valilikten İstanbul'da kapatılan yollar hakkında açıklamaValilikten İstanbul'da kapatılan yollar hakkında açıklama

Doğasever Emrah Akar ise yürüyüşlerin günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı:

“Yarım saatlik bir yürüyüş bile hem bedenimize hem de ruhumuza çok iyi geliyor. Herkese tavsiyem, fırsat buldukça yürüyün. Arabayı, telefonu, işleri bir kenara bırakın, temiz havayı içinize çekin. Unutmayın, en güzel terapi basit bir yürüyüşte gizli.”

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Yaşam
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
2026 yılının rengi geldi: Kimilerini kızdıracak kimilerine ilham verecek
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
Otomobille motosiklet çarpıştı: Sürücü kurtarılamadı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı