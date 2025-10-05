Valilikten İstanbul'da kapatılan yollar hakkında açıklama

İstanbul Valiliği, 5 Ekim 2025 Pazar günü Ayasofya–Eminönü hattında düzenlenecek Filistin’e destek yürüyüşü nedeniyle kent merkezindeki bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

KAPANACAK YOLLAR LİSTELENDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yürüyüş güzergahı üzerinde yer alan; Ankara Caddesi, Hamidiye Caddesi, Ebu Suud Caddesi, Orhaniye Caddesi, Bankacılar Caddesi, Alemdar Caddesi, Tahmis Sokak ve Çiçek Pazarı Sokak etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Trabzon'da Gazze'ye destek yürüyüşü

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR BELİRLENDİ

Vatandaşların mağdur olmaması için alternatif yollar da belirlendi. Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi ve Sahil Kennedy Caddesi geçişler için kullanılabilecek. Yetkililer, sürücülerin trafik yoğunluğu yaşamamak adına bu alternatif güzergâhları tercih etmelerini önerdi.