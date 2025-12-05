Cumhuriyeti hedef alan Tom Barrack'a çok sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "meşruiyet verme" sözleri ile Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında ve sonrasında Türkiye'nin gündemine oturan ABD Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, "Türkiye Osmanlı milleti sistemine geçmeli" sözlerinin ardından Yunan gazetesine verdiği röportajla tepki çekti.

Yunan gazetesine "Ulus devlet, 1919'dan beri bizi engelliyor. Doğu Akdeniz'de yeni bir düzen kurmanın zamanı geldi." diyen Tom Barrack'a yanıt İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı, emekli büyükelçi Ahmet Erozan'dan geldi.

CUMHURİYETİ HEDEF ALAN TOM BARRACK'A ÇOK SERT YANIT!

Cumhuriyet’ten Batu Bozkürk'e Ahmet Erozan, Tom Barrack'ın sözlerine sert yanıt verirken iktidarın tavrını eleştirdi. İktidarın neredeyse herkese ‘evet’ demek durumunda kaldığını ifade eden Erozan şunları söyledi:

“Burası Türkiye Cumhuriyeti, Barrack’ın dedesinin yaşadığı Osmanlı İmparatorluğu değil. Burada bizi, İYİ Parti’yi rahatsız eden, iktidar öyle büyük zafiyetler içinde ki direnme gücü yok. Başta ekonomik ve yönetimsel zafiyetler olmak üzere devleti idare etme vasfını yitirmiş vaziyette.

Barrack cumhuriyet karşıtlığında vites yükseltti: 1919'dan beri bizi engelliyor

Yani, neredeyse herkese ‘evet’ demek durumunda. Bunu da, ‘Benden daha iyisini mi bulacaksınız kardeşim’ diyerek dışarı pazarlıyor. Ve bu, iktidarı başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere pek çok ülke açısından kaçırılmaması gereken bir fırsata dönüştürüyor.

Çoktan uyarılmış olması gerekirdi. Ve uyarılara rağmen söylemlerine devam ettiği takdirde ‘Sana 24 saat süre, bavulunu topla, git’ denmeliydi. Bugüne kadarki açıklamalarıyla çoktan persona non grata (istenmeyen kişi) ilan edilmeliydi."