Tıraş olurken otomobille burun buruna geldi!

Yayınlanma:
İstanbul Arnavutköy’de el freni çekilmeden park edilen bir otomobil, yokuş aşağı hızla kayarak bir berber dükkanına girdi. Olay sırasında dükkanın içinde tıraş olan müşteri ve berber yaralandı.

Merkez Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşanan kazada, sürücüsü tarafından park edilen 34 GAP 890 plakalı otomobil, el freninin çekilmemesi nedeniyle bir süre sonra yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Yaklaşık 50 metre boyunca kontrolsüz şekilde sürüklenen araç, cadde üzerindeki bir berber dükkanının vitrinini parçalayarak içeri daldı.

kaza.jpg

TIRAŞ OLURKEN OTOMOBİLLE BURUN BURUNA GELDİLER

Kazanın şiddetiyle dükkan içerisindeki koltuklar ve malzemeler savrulurken, araç içeride tıraş sırası bekleyen veya tıraş olan müşteri ile o sırada çalışan berbere çarptı. Çevredekilerin büyük bir panikle ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer yarıldı otomobil içine düştü!: Sahibi "gömün gitsin" dedi!Yer yarıldı otomobil içine düştü!: Sahibi "gömün gitsin" dedi!

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan berber ve müşterinin, şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay sonrası berber dükkanına giren otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türkiye
