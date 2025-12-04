Barrack cumhuriyet karşıtlığında vites yükseltti: 1919'dan beri bizi engelliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "meşruiyet verme" sözleri ile Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında ve sonrasında Türkiye'nin gündemine oturan ABD'nün Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack “Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir. Benim için İzmir, Yahudilerin, Müslümanların, Hıristiyanların bir arada yaşadığı, bu toplulukların harmanlandığı bir örnek. Bu tüm dünyada ve Orta Doğu’da olması gereken bir durumdur. Bence Türkiye, tüm bunların merkez noktası olabilir…” sözleri ile bir kez daha gündem olmuştu.

Bu kez de Yunan gazetesi Kathimerini'ye konuşan Tom Barrack, yine cumhuriyeti ve 1919 sonrasında kurulan ulus devletleri hedef aldı.

BARRACK CUMHURİYET KARŞITLIĞINDA VİTES YÜKSELTTİ

Kathimerini'ye verdiği röportajda Yunanistan'a desteğini açıklayan Tom Barrack, 1919 sonrası ulus-devletleşmenin Doğu Akdeniz'in jeoekonomik düzenini kilitlediğini ve ticarete engel oluşturduğunu iddia etti.

Hazar'da bulunan enerji rezervlerinin Akdeniz'e açılmasının önündeki en büyük engelin Türkiye'in ulus devlet yapısı olduğunu ifade eden Barrack, "Doğu Akdeniz'de yeni bir düzen kurmanın zamanı geldi.” dedi.

Daha önceki Osmanlı milleti sistemi iddiasını hatırlatan sözlerini sürdüren Barrack, bölgenin ihtiyacı "rekabet değil, refah temelli yeni bir işbirliği modeli" değil diyerek çözümü sağlamak için harekete geçeceğini ifade etti. Ulus devlet yapısı nedeni ile Türkiye ve Yunanistan'ın yaşadığı gerginliklerin ekonomik akışları düğümlediğini savunan Barrack, "Yeni bir bölgesel düzenin zamanı geldi. Bu yeni düzenin kilit taşı olabilir" dedi.

Barrack, Hazar havzasındaki enerji rezervlerinin Türkiyeve Yunanistan üzerinden Akdeniz hattına doğru işbirliğiyle ulaşabileceğini söyledi.

"1919'DAN BERİ BİZİ ENGELLİYOR"

Tom Barrack, bölgedeki jeoekonomik düzenin 1919 sonrası ulus-devletleşme ile parçalandığını ve bunun tarihsel "refah yollarını" kapattığını söyledi. Barrack’a göre Hazar havzası, devasa fosil yakıt rezervlerine sahip olmasına rağmen Akdeniz’e erişimi modern ulus-devlet sınırları ve bölgesel politik gerilimler yüzünden tıkalı kaldı.

Barrack, "Caspian'ın Akdeniz’e açılan kapısı Yunanistan ve Türkiye’dir" diyerek, iki ülkenin coğrafi olarak benzersiz bir enerji ve ticaret koridoru oluşturduğunu vurguladı. Ancak bu potansiyelin yıllardır siyasi komplikasyonlar, güvensizlikler ve rekabet yüzünden kullanılamadığını ifade etti.

Barrack, bu çerçevede "yeni bir bölgesel düzenin zamanı geldi" diyerek, enerji-politik uyumun hem iki ülkenin hem de bölgenin ekonomik çıkarları için zorunlu hale geldiğini savunuyor.

Tom Barrack'ın ifadeleri şu şekilde: