Marmara'daki lodos tekneleri kıyıya sürükledi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lodos, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Lodos'un hızı saatte 60 kilometreye ulaşırken Kurbağalı sahilinde tonozlarından kopan toplam 5 tekne ve yelkenliyi, dalgaların da etkisiyle karaya sürükledi.

LODOS SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

Tekne ve yelkenlilerde hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kıyı bölgelerinde güvenlik önlemi alıp vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Karaya sürüklenen deniz araçlarının sahipleri kendi imkanlarıyla, tekne ve yelkenlilerini korumaya çalışırken, lodosun sabah saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.