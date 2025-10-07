Marmara'daki lodos tekneleri kıyıya sürükledi

Marmara'daki lodos tekneleri kıyıya sürükledi
Yayınlanma:
Erdek ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos, tonozdan kopan bazı tekne ve yelkenlileri kıyıya vurdu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan lodos, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Lodos'un hızı saatte 60 kilometreye ulaşırken Kurbağalı sahilinde tonozlarından kopan toplam 5 tekne ve yelkenliyi, dalgaların da etkisiyle karaya sürükledi.

LODOS SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

Tekne ve yelkenlilerde hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kıyı bölgelerinde güvenlik önlemi alıp vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Akdeniz'de kuvvetli yağış ve hortum uyarısıAkdeniz'de kuvvetli yağış ve hortum uyarısı

Meteoroloji dün uyarmıştı: Marmaris’i bugün sağanak vurduMeteoroloji dün uyarmıştı: Marmaris’i bugün sağanak vurdu

Karaya sürüklenen deniz araçlarının sahipleri kendi imkanlarıyla, tekne ve yelkenlilerini korumaya çalışırken, lodosun sabah saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

