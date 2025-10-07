Akdeniz'de kuvvetli yağış ve hortum uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Akdeniz Bölgesi’ndeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre, gece saatlerinden itibaren Mersin’in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın öğle saatlerinden sonra ise Batı Akdeniz genelinde kuvvetli, Isparta çevrelerinde çok kuvvetli, Antalya’nın Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı sağanak tahmin ediliyor.

Çarşamba gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların oluşturacağı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.