Meteoroloji dün uyarmıştı: Marmaris’i bugün sağanak vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz gün yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından beklenen yağmur gece yarısından itibaren başladı. Bugün sabah saatlerinde etkisini artırarak devam eden sağanakla metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Sağanak sebebiyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ!

Şiddetli sağanak, hayatı olumsuz yönde etkilerken İçmeler Mahallesi’nde bulunan Kavacık Deresi'nin istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Aynı zamanda Turunç Mahallesi’nde demirli halde bulunan bir sürat teknesi de karaya vurdu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ!

Yağışın en yoğun olduğu saatlerde ise, ilçe merkezinde trafik bazı zamanlar durma noktasına geldi. Marmaris Belediyesi ekipleri, olası olumsuzluklara karşı ilçe genelinde teyakkuz halinde çalışmalarını devam ettiriyor.

Aydın’da sağanak hayatı felç etti!

Ekipler, tıkanan mazgalları açmak ve oluşan su birikintilerini tahliye etmek için farklı noktalarda müdahalelerde bulunuyor.

.