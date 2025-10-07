Aydın’da sağanak hayatı felç etti!

Aydın’ın Efeler ilçesinde, sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, belirli aralıklarla devam ediyor. İlçede etkili olan yağış vatandaşların hayatını olumsuz yönde etkilerken bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

SÜRÜCÜLER İLERLEMEKTE ZORLUK YAŞADI!

Yağış nedeniyle göle dönen caddelerde, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Aralıklarla etkisini göstermeye devam eden sağanak sebebiyle Aydın için turuncu alarm verilirken Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin teyakkuzda beklediği bildirildi.

METEOROLOJİ GEÇTİĞİMİZ GÜN UYARMIŞTI!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, geçtiğimiz gün Aydın genelinde 7 Ekim Salı günü gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını açıklamış ve Didim, Kuşadası, Germencik ve Söke ilçeleri turuncu kodla diğer ilçeler de sarı kod ile uyarmıştı.

Yurttaşların çok kuvvetli sağanak yağış, sel su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı dikkatli olunması istenmişti.