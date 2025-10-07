İzmir'i sağanak vurdu! Metrekareye 99,8 kilogram yağmur düştü

İzmir’de dün akşam başlayan ve bugün de aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Son 24 saatte metrekareye 99,8 kilogram yağış düşen Dikili başta olmak üzere birçok ilçede yollar suyla doldu, esnaf dükkanlarını korumak için kum torbalarıyla önlem aldı.

İzmir'de, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bugün da aralıklarla etkili oldu. Kentin bazı cadde ve sokakları suyla dolu. İl genelinde son 24 saatte en çok yağış alan ilçe metrekarede 99,8 kilogram yağmurla Dikili olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla, Aydın ve İzmir için yapılan 'Turuncu' kodlu uyarı sonrasında, İzmir'de dün akşam saatlerinde yağmur etkili oldu.

Gece etkisini yitiren yağmur, sabah saatlerinde tekrar başladı. Aralıklarla etkili şekilde yağan yağmur nedeniyle kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Evlerinden çıkan ve uyarılardan habersiz olan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kapalı alanlara sığınanlar yağmurun etkisinin geçmesini bekledi.

METREKAREYE 99.8 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ

Son 24 saatte en çok yağış alan ilçe Dikili oldu. İlçeye metrekarede 99,8 kilogram yağmur yağdı. Dikili'yi metrekarede 65,6 kilogram ile Foça, 50 kilogram ile Bergama ve Seferihisar takip etti.

ESNAF, KUM TORBALARIYLA ÖNLEM ALDI

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle rögarlar taşarken, esnaftan bazıları dükkanlarına dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Bazı iş yeri sahipleri ise su baskınını önlemek için kapılarının önüne kum torbası yerleştirip, set oluşturdu.izmirde-saganak-etkili-oluyor-en-cok-y-951625-282529.jpg Dikili'de de cadde ve sokaklar göle döndü. Araçların sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastığı ifade edildi.

