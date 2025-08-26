Mardin'de iki aile arasında taşlı sopalı boşanma kavgası

Mardin'de iki aile arasında taşlı sopalı boşanma kavgası
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında boşanma nedeniyle çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis tarafları ayırmak için biber gazı kullanırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi’nde akşam saatlerinde boşanma meselesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada 4 kişi taş ve sopalarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.

Uzun uğraşların ardından kavga sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kavgada yaralanan K.G. (43), M.G. (15), L.A. (30) ve H.A. (19), ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

