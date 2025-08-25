Yağmur yağacak mı derken Meteoroloji sel uyarısı yaptı! İşte riskli iller

Meteoroloji'ye göre 25 Ağustos'ta Karadeniz kıyıları, Toroslar, Tokat, Artvin ve Hatay'da yerel sağanak bekleniyor. Ordu ve Doğu Karadeniz'de yağışlar kuvvetli olabilir; sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Güneydoğu'da sıcaklık 40 dereceyi bulacak. Marmara için de yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) göre, 25 Ağustos yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Tokat, Artvin ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava açık ve az bulutlu geçecek.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde görülebilecek kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında beklenen sert rüzgâr nedeniyle oluşabilecek risklere karşı da uyarı yapıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli'nin kuzeyinde sabah saatlerinde yerel sağanak bekleniyor. Rüzgâr, güney Marmara’da kuvvetli esecek.

İstanbul: 28 derece

Bursa: 31 derece

Edirne: 31 derece

Çanakkale: 30 derece

Ege

Hava açık olacak ve kıyılarda rüzgâr sert esecek.

İzmir: 35 derece

Manisa: 33 derece

Denizli: 34 derece

Afyonkarahisar: 29 derece

Akdeniz

Doğuda bulutlanma artacak. Toroslar ve Hatay kıyılarında yağış var.

Antalya: 34 derece

Adana: 35 derece

Hatay: 31 derece

Isparta: 32 derece

İç Anadolu

Açık ve sakin bir hava beklendiği öğrenildi.

Ankara: 28 derece

Eskişehir: 28 derece

Konya: 29 derece

Yozgat: 23 derece

Batı Karadeniz

Kıyılarda sabah yağışlı hava etkili olacağı ifade edildi.

Zonguldak: 25 derece

Düzce: 28 derece

Sinop: 29 derece

Bolu: 27 derece

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken kıyı kentlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Samsun: 26 derece

Trabzon: 25 derece

Rize: 28 derece

Tokat: 29 derece

Doğu Anadolu

Az bulutlu bir gökyüzü beklenirken sadece kuzeydoğuda zamanla bulutlanma artabilir.

Erzurum: 30 derece

Kars: 30 derece

Malatya: 35 derece

Van: 30 derece

Güneydoğu Anadolu

Kavurucu sıcaklığı ile ünlü Güneydoğu'yu sıcak ve açık bir gün bekleniyor.

Diyarbakır: 40 derece

Gaziantep: 39 derece

Siirt: 40 derece

Mardin: 35 derece

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

