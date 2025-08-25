Yağmur yağacak mı derken Meteoroloji sel uyarısı yaptı! İşte riskli iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne (MGM) göre, 25 Ağustos yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Tokat, Artvin ve Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava açık ve az bulutlu geçecek.
Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SEL VE SU BASKINI UYARISI
Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevrelerinde görülebilecek kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında beklenen sert rüzgâr nedeniyle oluşabilecek risklere karşı da uyarı yapıldı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara
İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Kırklareli'nin kuzeyinde sabah saatlerinde yerel sağanak bekleniyor. Rüzgâr, güney Marmara’da kuvvetli esecek.
İstanbul: 28 derece
Bursa: 31 derece
Edirne: 31 derece
Çanakkale: 30 derece
Ege
Hava açık olacak ve kıyılarda rüzgâr sert esecek.
İzmir: 35 derece
Manisa: 33 derece
Denizli: 34 derece
Afyonkarahisar: 29 derece
Akdeniz
Doğuda bulutlanma artacak. Toroslar ve Hatay kıyılarında yağış var.
Antalya: 34 derece
Adana: 35 derece
Hatay: 31 derece
Isparta: 32 derece
İç Anadolu
Açık ve sakin bir hava beklendiği öğrenildi.
Ankara: 28 derece
Eskişehir: 28 derece
Konya: 29 derece
Yozgat: 23 derece
Batı Karadeniz
Kıyılarda sabah yağışlı hava etkili olacağı ifade edildi.
Zonguldak: 25 derece
Düzce: 28 derece
Sinop: 29 derece
Bolu: 27 derece
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken kıyı kentlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Samsun: 26 derece
Trabzon: 25 derece
Rize: 28 derece
Tokat: 29 derece
Doğu Anadolu
Az bulutlu bir gökyüzü beklenirken sadece kuzeydoğuda zamanla bulutlanma artabilir.
Erzurum: 30 derece
Kars: 30 derece
Malatya: 35 derece
Van: 30 derece
Güneydoğu Anadolu
Kavurucu sıcaklığı ile ünlü Güneydoğu'yu sıcak ve açık bir gün bekleniyor.
Diyarbakır: 40 derece
Gaziantep: 39 derece
Siirt: 40 derece
Mardin: 35 derece