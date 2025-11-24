Lösemiyi yenen Yusuf ve Zümra için gökyüzüne balonlar bırakıldı

Yayınlanma:
Malatya'da lösemi tedavisi tamamlanan 3 yaşındaki Yusuf Eymen ve 10 yaşındaki Zümra için gökyüzüne on binlerce balon bırakıldı.

Malatya'da lösemi hastası Yusuf Eymen Baldanız ve Zümra Asmin'in tedavileri tamamlandı. Sevinidirici haberin ardından iki küçük çocuk için gökyüzüne balonlar bırakıldı.

KÜÇÜK SAVAŞÇILARIN LÖSEMİ TEDAVİLERİ TAMAMLANDI

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 3 yaşındaki Yusuf Eymen Balandız ve 10 yaşındaki Zümra Asmin tedavilerini tamamladı. Sosyal medya üzerinden oluşturulan kampanya ile davete eşlik eden yüzlerce Malatyalı, Eymen ve Zümra için hastane önünde bir araya geldi.

GÖKYÜZÜNE ON BİNLERCE BALON BIRAKILDI

Rengarenk binlerce balonu ile hastane önüne gelen vatandaşlar hem tamamlanan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan çocuklar için hem de tedavileri devam eden diğer çocuklar için balonları gökyüzüne bıraktı.

Kaynak:DHA

