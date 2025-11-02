Balonlar bu kez SMA'lı Gökçe Zeren bebek için uçtu

Balonlar bu kez SMA'lı Gökçe Zeren bebek için uçtu
Yayınlanma:
SMA Tip-1 hastası 7,5 aylık Gökçe Zeren Çetinöz için başlatılan kampanyada gerekli olan para toplandı. Kampanyanın tamamlanmasının ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Ordu’da Ünye Devlet Hastanesi’nde 8 yıldır yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Furkan Çetinöz ve kadın doğum hemşiresi Merve Çetinöz, 2020’de evlendi.

Çiftin, 2021’de ilk çocukları İdil Ece (4), 14 Mart’ta ise ikinci çocukları Gökçe Zeren doğdu.

balonlar-bu-kez-smali-gokce-zeren-bebek-icin-uctu-5.jpg

1 MİLYON 820 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPILDI

Gökçe Zeren bebeğe SMA Tip 1 tanısı konuldu. Bebekleri için destek çağrısında bulunan çift, 12 Mayıs Hemşireler Günü’nde yurt genelinde Valilik onaylı 1 yıl süreli yardım kampanyası başlattı. Kampanya sürecinde Gökçe Zeren bebeğin tedavisi için gerekli para toplandı. 28 Ekim’de biten kampanya kapsamında, 1 milyon 820 bin dolar bağış yapıldı.

balonlar-bu-kez-smali-gokce-zeren-bebek-icin-uctu-2.jpg

Ziyaretçi akınına uğradı: Binden fazla kişiyi ağırladıZiyaretçi akınına uğradı: Binden fazla kişiyi ağırladı

"BALONLARIMIZI UÇURMAK İÇİN BURADA TOPLANDIK"

Kampanyanın başarıya ulaşmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten baba Çetinöz, şöyle konuştu:

"5,5 aydır yürüttüğümüz kampanyanın sonuna geldik. Bugün balonlarımızı uçurmak için burada toplandık. Bebeğimiz 7,5 aylık ve şu an bir semptom taşımıyor çok şükür. Bebeğimiz şimdi tedavi olacak ve daha sağlıklı günlere birlikte yürüyeceğiz. Bu kampanya neticesinde 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Gökçe bebeğimizin umut dolu balonlarını uçuracağız. Herkese çok teşekkür ederiz."

balonlar-bu-kez-smali-gokce-zeren-bebek-icin-uctu-4.jpg

Kampanyanın tamamlanmasının ardından ilçe meydanında Gökçe Zeren bebek için gökyüzüne balonlar bırakılarak kutlama yapıldı.

Kaynak:DHA

