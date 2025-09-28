Laf atma kavgası kanlı bitti: 26 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürüyen bir gence laf atılmasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 26 yaşındaki Veysel M. bıçakla ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen Veysel M.’ye tanımadığı kişiler laf attı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında şüpheli bir kişi, Veysel M.’yi bacak ve sırtından bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Veysel M., çevredekilerin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

