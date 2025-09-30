Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz

Modern dünya, yiyeceklerin yanı sıra, ne yazık ki bizi, özellikle de evlerimizde, iltihaplanmayı tetikleyen birçok şeye maruz bırakıyor. İşte evinizden atmanız gerekebilecek en yaygın iltihaplı maddelerden altısı.

YAPIŞMAZ PİŞİRME KAPLARI

Geleneksel yapışmaz tavalar, aşırı ısındığında yiyeceklere ve çevreye salınabilen PFAS (veya perfloroalkil ve polifloroalkil maddeler, "kalıcı kimyasallar" olarak da bilinir) ile kaplanmıştır. Dahiliye uzmanı Dr. Pooja Gidwani, bu maddelerin "biyolojik olarak biriktiğini ve bağışıklık hücresi ve hormon sinyallerini engellediğini" söylüyor.

Dr. Gidwani, PFAS maruziyetinin, çocuklarda aşıya karşı değişen antikor tepkileri ve metabolik sendromun yanı sıra, hızlandırılmış yaşlanma ile bağlantılı olan C-reaktif proteinin (CRP) yükselmesiyle bağlantılı olduğunu ve bunların "hepsinin bağışıklık düzensizliği ve düşük dereceli inflamasyonun belirtileri olduğunu" söylüyor.

Mümkünse, geleneksel yapışmaz tavalarınızı daha sağlıklı alternatiflerle değiştirmeyi deneyin. Yapışmaz tavaları yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanmak en iyisidir.

YİYECEKLERİ PLASTİK KAPLARDA SAKLAMAK

Sağlığınız için, mümkünse plastik gıda saklama kaplarınızı cam, paslanmaz çelik veya silikon olanlarla değiştirin; özellikle de yiyeceklerinizi içlerinde ısıtıyorsanız. Dr. Gidwani, "Plastikler ısıtıldığında, mikrodalgada ısıtıldığında veya aşındığında bisfenol (BPA, BPS, BPF) ve ftalatlar açığa çıkarır," diyor ve BPA içermeyen plastiklerin daha iyi bir seçenek olmadığını, çünkü genellikle telafi etmek için ilave bisfenol içerdiklerini de ekliyor.

Plastik gıda kaplarından sızan kimyasalların "endokrin bozuklukları ve iltihaplanma ile bağlantılı olduğu", diyor hekim Dr. Kara Wada. Plastik kaplar kullanmanız gerekiyorsa, yiyeceklerinizi mikrodalgada ısıtmayın ve her seferinde elde yıkadığınızdan emin olun; bulaşık makinenizin ek ısısı, toksik kimyasalların daha fazla açığa çıkmasına neden olabilir.

ALÜMİNYUM FOLYO

Domates, turunçgiller veya sirke gibi asitli yiyecekleri saklamak için alüminyum folyo kullanılmamalıdır, çünkü bunlar yiyeceklere alüminyum iyonları sızdırabilir. Dr. Gidwani, "Yüksek alüminyum alımı oksidatif stres ve nöroinflamasyonla ilişkilendirilmiştir ve kronik maruziyetin Alzheimer demansının gelişiminde rol oynadığı gösterilmiştir," diyor.

Dr. Pietros, alüminyum folyonun bazı yiyeceklerde kullanılmasının kabul edilebilir olduğunu ancak balmumu ve ağartılmamış parşömen kağıdı gibi alternatifleri de kullanabileceğinizi söylüyor.

MOBİLYA VE YATAKLAR

Kanepeler ve koltuklar gibi döşemeli mobilyaların ve yatakların çoğu, iltihaplanmaya neden olabilecek kimyasallarla işlemden geçirilir. Mobilyaların alev almaması iyi bir şey olsa da, bu işlem birçok sağlık sorununa yol açabilir.

Dr. Wada, mobilyalarınızı ve yataklarınızı değiştirme imkânınız varsa, GreenGuard ve OEKO-TEX sertifikalı ürünleri tercih etmenizi öneriyor. Birçok marka artık daha güvenli ev eşyaları sunuyor.

PRİZE TAKILAN KOKULU MUMLAR VE ODA SPREYLERİ

Kokulu mumlar ve fişe takılan oda spreyleri genellikle iltihaplanmayı tetikleyen kimyasallarla doludur. Dr. Pietros, "Çok rahatlatıcı koktuklarını biliyorum ama parafin mumu, ftalatlar ve sentetik kokular havaya endokrin bozucular ve formaldehit gibi uçucu organik bileşikler (VOC'ler) pompalar," diyor. "Bu rahatlama değil; düşük seviyeli, gizli iltihaplanma." Bu ürünler alerjileri ve astımı şiddetlendirebilir ve baş ağrısına neden olabilir.

Kokulu ürünlerinizi, kokuları maskelemek yerine yok eden bir oda spreyi ile değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Dr. Pietros'a göre, esansiyel yağlarla kokulandırılmış balmumu veya hindistan cevizi mumları ve doğal difüzörler, iltihap önleyici bir alternatiftir.

AGRESİF TEMİZLİK MADDELERİ

Çamaşır suyu, amonyak ve yapay koku içeren temizlik ürünleri tahrişe neden olabilir ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Dr. Gidwani, "Çamaşır suyu ve amonyak, reaktif klor ve azot bileşikleri açığa çıkarır" diyor. Dr. Wada, mümkünse doğal temizlik ürünleri satın almayı veya temizlik bezlerinde karbonat ve sirke gibi çok amaçlı içerikler kullanmayı öneriyor.